Хорватія продовжила діючі умови в’їзду для українців до кінця літа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Хорватія продовжила до 31 серпня діючі умови в’їзду на територію держави для українських громадян. Про це написав у Twitter посол України у Хорватії Василь Кирилич, передає УНН.
"До уваги громадян України! Хорватія продовжила до 31 срепня 2020 року чинні умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії відповідно до теперішніх умов", - зазначає він.
Нагадаємо, 10 липня Хорватія прийняла рішення щодо обов‘язкової 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема України, які в‘їжджають до республіки.
Водночас, як зауважили в українському посольстві, якщо з певних причин від моменту забору матеріалу та отримання негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2 до моменту перетину вами хорватського кордону сплило 48 годин і довідка є недійсною для в’їзду в Хорватію, то вам можуть дати дозвіл на в’їзд в РХ за умови проходження самоізоляції до здачі та отримання негативного результату чергового ПЛР-тесту на SARS-CoV-2 на території Хорватії за ваш рахунок.
До уваги громадян України!
Хорватія продовжила до 31.08.20 чинні умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії відповідно до теперішніх умов. #КонсулПоруч https://t.co/6mdf6OPnRx pic.twitter.com/X7E2eCAyrE