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Хорватия продолжила действующие условия въезда для украинцев до конца лета

Хорватия продолжила действующие условия въезда для украинцев до конца лета

Киев  •  УНН

 • 40030 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Хорватия продолжила до 31 августа действующие условия въезда на территорию государства для украинских граждан. Об этом написал в Twitter посол Украины в Хорватии Василий Кирилыч, передает УНН.

"К вниманию граждан Украины! Хорватия продлила до 31 срепня 2020 года действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию в соответствии с нынешними условиями", - отмечает он.

Напомним, 10 июля Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности Украины, въезжающих в республику.

В то же время, как отметили в украинском посольстве, если по определенным причинам с момента забора материала и получения отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 до момента пересечения вами хорватской границы всплыло 48 часов и справка недействительна для въезда в Хорватию, то вам могут дать разрешение на въезд в РХ при условии прохождения самоизоляции к сдаче и получению отрицательного результата очередного ПЦР-теста на SARS-CoV-2 на территории Хорватии за ваш счет.

Вниманию граждан Украины!
Хорватия продлила до 31.08.20 действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию в соответствии с нынешних условиях. # КонсулПоруч https://t.co/6mdf6OPnRx pic.twitter.com/X7E2eCAyrE

- Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) August 13, 2020

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