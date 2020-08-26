У жовтні очікується початок прямого авіасполучення між Києвом і Загребом

“Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії — підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 04.10. Windrose Airlines двічі на тиждень з‘єднуватиме тісно пов‘язані між собою Київ і Загреб”, — написав посол.

Як повідомляв УНН, Хорватія продовжила до 31 серпня діючі умови в’їзду на територію держави для українських громадян.

10 липня Хорватія прийняла рішення щодо обов‘язкової 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема України, які в‘їжджають до республіки.