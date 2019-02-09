В Житомирской области задержан торговец взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины задержала гражданина Украины во время сбыта боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
“20.12.2018 в ходе проведения контроля за совершением преступления задокументирован факт продажи гражданином Украины 357 патронов калибра 7,62 мм другому гражданину. В дальнейшем, 08.02.2019 злоумышленник реализовал тому же лицу 59 патронов калибра 7,62 мм, 32 патрона калибра 5,45 мм, тротиловую шашку массой 200 гр и электродетонатор к ней. Непосредственно после продажи смертельно опасного „товара“ подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Все указанные боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства изъяты”, — говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, в частности, направленные на установление причастности военнослужащих к совершению преступления и принадлежность изъятых боеприпасов к военному имуществу.
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Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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