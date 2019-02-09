У Житомирській області затримано торгівця вибухівкою

“20.12.2018 у ході проведення контролю за вчиненням злочину задокументовано факт продажу громадянином України 357 набоїв калібру 7,62 мм іншому громадянину. У подальшому, 08.02.2019 зловмисник реалізував тій же особі 59 набоїв калібру 7,62 мм, 32 набої калібру 5,45 мм, тротилову шашку масою 200 гр та електродетонатор до неї. Безпосередньо після продажу смертельно небезпечного „товару“ підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Всі зазначені боєприпаси, вибухові речовини та пристрої вилучено”, — йдеться у повідомленні прес-служби військової прокуратури.

На даний час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, зокрема, направлені на встановлення причетності військовослужбовців до вчинення злочину та належність вилучених боєприпасів до військового майна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Житель Маріуполя намагався вивезти вибухівку з окупованого Донбасу

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, на Донеччині у селі Луганське двоє пенсіонерів 68-ти і 69-ти років ховали у себе на подвір’ї постріли від гранатометів та протитанкову міну.