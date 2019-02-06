На Донеччині двоє пенсіонерів ховали вдома боєприпаси

“Навідавшись за місцем мешкання чоловіків 69 та 68 років, правоохоронці разом з вибухотехніками виявили на подвір’ї будинків 4 постріли від гранатометів та одну протитанкову міну без запалу”, - зазначено у повідомленні.

Обидва пенсіонери проживають на одній вулиці.

Господарі пояснили, що знайшли боєприпаси на околицях населеного пункту, принесли додому та сховали. Навіщо – пояснити не змогли.

Наразі боєприпаси вилучені та відправлені на експертизу.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за попередньої кваліфікацією ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Як раніше повідомляв УНН, житель Маріуполя намагався вивезти вибухівку з окупованого Донбасу.



