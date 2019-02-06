В Донецкой области двое пенсионеров прятали дома боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Донецкой области в селе Луганское двое пенсионеров 68-ти и 69-ти лет прятали у себя во дворе выстрелы от гранатометов и противотанковую мину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Донецкой области.
"Наведавшись по месту жительства мужчин 69 и 68 лет, правоохранители вместе с взрывотехниками обнаружили во дворе домов 4 выстрела от гранатометов и одну противотанковую мину без запала", - говорится в сообщении.
Оба пенсионера проживают на одной улице.
Хозяева объяснили, что нашли боеприпасы в окрестностях населенного пункта, принесли домой и спрятали. Зачем - объяснить не смогли.
Сейчас боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу.
По данным фактам возбуждены уголовные производства по предварительной квалификации ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Как ранее сообщал УНН, житель Мариуполя пытался вывезти взрывчатку из оккупированного Донбасса.