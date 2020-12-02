В Житомирской области горело общежитие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В городе Малин во время ликвидации пожара в общежитии обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области, передает УНН.
“2 декабря в 19:21 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии Малинского профессионального лицея в г. Малин, в котором проживают как студенты, так и обычные семьи”, — говорится в сообщении.
По прибытию спасатели установили, что в здании наблюдается сильное задымление, а в одной из комнат, которая находится в семейной части, горит кровать. На ней обнаружили тело 62-летнего мужчины без признаков жизни.
“Ланкой газодымозащитной службы были эвакуированы из этого этажа 4 человека, которым медицинская помощь не понадобилась. В 20:05 пожар был локализован и в 20:50 — ликвидирован. Огнем уничтожено комнату площадью 15 кв. м и повреждены стены”, — сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Подольском районе столицы в подвале девятиэтажного жилого дома произошел пожар, 10 человек эвакуировали.