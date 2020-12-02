У Житомирській області горів гуртожиток

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У місті Малин під час ліквідації пожежі у гуртожитку виявлено тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, передає УНН.

“2 грудня о 19:21 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому гуртожитку Малинського професійного ліцею в м. Малин, в якому проживають як студенти, так і звичайні сім’ї”, — йдеться в повідомленні.

По прибуттю рятувальники встановили, що в будівлі спостерігається сильне задимлення, а в одній із кімнат, що знаходиться в сімейній частині, горить ліжко, на якому виявили тіло 62-річного чоловіка без ознак життя.

“Ланкою газодимозахисної служби було евакуйовано з цього поверху 4 особи, яким медична допомога не знадобилася. О 20:05 пожежу було локалізовано та о 20:50 — ліквідовано. Вогнем знищено кімнату площею 15 кв. м та пошкоджено стіни”, — повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Подільському районі столиці в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа, 10 людей евакуювали.

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