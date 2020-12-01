У центрі Києва горіла багатоповерхівка, людей евакуювали

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Подільському районі столиці в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа, 10 людей евакуювали. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві, передає УНН.

“1 грудня о 17:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла інформація щодо пожежі на вул. Набережно-Рибальській, 9, що у Подільському районі столиці”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежа супроводжувалася сильним задимленням, тому з верхніх поверхів було виведено на безпечну відстань 10 людей. Вогонь загасили о 18:17.

“Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується. Жертв та постраждалих немає”, — повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, через пожежу на Дніпропетровщині загинуло двоє маленьких дітей.

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