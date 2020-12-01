В центре Киева горела многоэтажка, людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Подольском районе столицы в подвале девятиэтажного жилого дома произошел пожар, 10 человек эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает УНН.
“1 декабря в 17:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация о пожаре на ул. Набережно-Рыбальской, 9, что в Подольском районе столицы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар сопровождался сильным задымлением, поэтому с верхних этажей были выведены на безопасное расстояние 10 человек. Огонь потушили в 18:17.
“Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет”, — сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, из-за пожара в Днепропетровской области погибли двое маленьких детей.