В центре Киева горела многоэтажка, людей эвакуировали

“1 декабря в 17:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация о пожаре на ул. Набережно-Рыбальской, 9, что в Подольском районе столицы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар сопровождался сильным задымлением, поэтому с верхних этажей были выведены на безопасное расстояние 10 человек. Огонь потушили в 18:17.

“Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет”, — сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, из-за пожара в Днепропетровской области погибли двое маленьких детей.