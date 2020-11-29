Через пожежу на Дніпропетровщині загинуло двоє маленьких дітей

“28 листопада о 22:44 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що з однієї з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Перспективній міста Марганець, йде дим", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у двокімнатній квартирі, розташованій на п’ятому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

"Всередині помешкання перебувала жінка та двоє маленьких дітей. Рятувальники на руках винесли з палаючої оселі хлопчика, 2019 року народження, та дівчинку, 2016 року народження. Мати вийшла самостійно. Постраждалих дітей передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Та на жаль, вони не вижили – діти померли у лікарні”, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що пожежу локалізували о 23:15 та ліквідували о 23:37.

“Вогнем пошкоджено домашнє майно в коридорі квартири на площі 6 кв. м”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині при пожежі у будинку постраждало двоє дітей.