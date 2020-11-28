На Дніпропетровщині при пожежі у будинку постраждало двоє дітей

“28-го листопада о 00:20 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що на вулиці Федьковича Тернівського району міста Кривий Ріг горить житловий будинок.... Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла у кімнаті одноповерхового житлового будинку”, — йдеться у повідомленні.

“Під час пожежі постраждало двоє дітей, які самостійно вийшли з будинку, ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Хлопчика, 2016 року народження, з попереднім діагнозом „отруєння продуктами горіння“ та дівчину, 2004 року народження з попереднім діагнозом „отруєння продуктами горіння, опіки рук та голови 1-2 ступеню“ швидкою медичною допомогою направлено до КП „Криворізька міська клінічна лікарня № 8“”, — йдеться у повідомленні. Додається, що на пожежі було врятовано літню жінку, 1943 року народження, яку вогнеборці вивели з задимленого будинку на свіже повітря.

“Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 10 кв. метрів. Пожежу локалізовано о 00:42 та ліквідовано о 00:50”, — повідомили вогнеборці.

“До ліквідації пожежі залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки”, — повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, цього тижня у Києві горіла багатоповерхівка. Рятувальники евакуювали дітей і дорослих.