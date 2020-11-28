В Днепропетровской области при пожаре в доме пострадали двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Днепропетровской области во время пожара в доме пострадали двое детей и была спасена женщина. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
“28-го ноября в 00:20 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что на улице Юрия Терновского района города Кривой Рог горит жилой дом .... Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник в комнате одноэтажного жилого дома”, — говорится в сообщении.
“Во время пожара пострадало двое детей, которые самостоятельно вышли из дома, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Мальчика, в 2016 года, с предварительным диагнозом “отравление продуктами горения” и девушку, 2004 года рождения с предварительным диагнозом “отравление продуктами горения, ожоги рук и головы 1-2 степени” скорой медицинской помощи направлено в КП “Криворожская городская клиническая больница № 8”, — говорится в сообщении. Добавляется, что на пожаре была спасена летняя женщина, 1943 года, которую пожарные вывели из задымленного дома на свежий воздух.
“Огнем повреждено домашнее имущество на площади 10 кв. метров. Пожар локализован в 00:42 и ликвидирован в 00:50 ”, - сообщили пожарные.
“К ликвидации пожара привлечено 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники”, — сообщили в ГСЧС.
Напомним, на этой неделе в Киеве горела многоэтажка. Спасатели эвакуировали детей и взрослых.