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У Києві горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали дітей і дорослих

У Києві горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали дітей і дорослих

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Дніпровському районі Києва у вівторок сталась пожежа у квартирі в 9-поверховому житловому будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 5 осіб, з них - двох дітей, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

“24 листопада о 12:11 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на бульв. Ярослава Гашека, 8, що у Дніпровському районі столиці. На місце виклику було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що у 9-поверховому житловому будинку на 7 поверсі в квартирі виникла пожежа”, - повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, о 12:34 загоряння було локалізовано та о 12:42 ліквідовано.

На місці події було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки а також 15 чоловік особового складу.

“Під час гасіння пожежі, з верхніх поверхів вогнеборці евакуювали 5 осіб, з них 2 дітей”, - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві посеред ночі горіла багатоповерхівка, людей евакуйовували.

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