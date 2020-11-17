У Києві посеред ночі горіла багатоповерхівка, людей евакуйовували

Повідомляється, що подія сталася 17 листопада о 1:31 на вулиці Ентузіастів, 3.

“По прибуттю пожежних на місце виклику, рятувальники встановили, що у 9-поверховому житловому будинку на 3-у поверсі в загальному коридорі сходової клітини горіли автомобільні покришки з розповсюдженням вогню на одну із квартир”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що о 2:02 загоряння було локалізовано та о 2:14 ліквідовано.

“Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі було врятовано 4 осіб, з них 3 дітей. Також, через сильне задимлення, вогнеборці евакуювали 8 осіб на безпечну відстань”, — інформує ДСНС.

Так, на місці події було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки а також 25 осіб особового складу.

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі виявили труп чоловіка.



