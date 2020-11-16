У Києві на згарищі сміття виявили тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В Оболонському районі столиці під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі виявили труп чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.
“16 листопада о 2:36... надійшло повідомлення про займання, яке виникло на вулиці Богатирській, що в Оболонському районі столиці... По прибуттю, бійці встановили, що на відкритій місцевості горіло сміття на площі 25 кв. м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у смітті тіло чоловічої статі”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що о 3:23 вогнеборці локалізували загоряння та о 3:39 — ліквідували. Обставини події встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, під час ліквідації пожежі на відкритій території у Царичанському районі Дніпропетровської області вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя.