В Киеве на пепелище мусора обнаружили тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Оболонском районе столицы во время ликвидации пожара на свалке обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"16 ноября в 2:36... поступило сообщение о возгорании, которое возникло на улице Богатырской, что в Оболонском районе столицы... По прибытию, бойцы установили, что на открытой местности горел мусор на площади 25 кв. м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в мусоре тело мужского пола", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 3:23 пожарные локализовали возгорание и в 3:39 - ликвидировали. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, во время ликвидации пожара на открытой территории в Царичанском районе Днепропетровской области пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни.