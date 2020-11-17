В Киеве посреди ночи горела многоэтажка, людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Киеве в ночь на вторник, 17 ноября, пожарными было спасено 4 человека, из них 3 детей, и эвакуированы 8 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Сообщается, что событие произошло 17 ноября в 1:31 на улице Энтузиастов, 3.
"По прибытию пожарных на место вызова, спасатели установили, что в 9-этажном жилом доме на 3-м этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2:02 возгорание было локализовано и в 2:14 ликвидировано.
"Во время тушения с верхних этажей здания были спасены 4 человека, из них 3 детей. Также, из-за сильного задымления, пожарные эвакуировали 8 человек на безопасное расстояние", - информирует ГСЧС.
Так, на месте происшествия были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники а также 25 человек личного состава.
Напомним, в Оболонском районе столицы во время ликвидации пожара на свалке обнаружили труп мужчины.