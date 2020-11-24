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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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3 марта, 21:00 • 106171 просмотра

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В Киеве горела многоэтажка, спасатели эвакуировали детей и взрослых

В Киеве горела многоэтажка, спасатели эвакуировали детей и взрослых

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Днепровском районе Киева во вторник произошел пожар в квартире в 9-этажном жилом доме. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 5 человек, из них - двое детей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"24 ноября в 12:11 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Ярослава Гашека, 8, в Днепровском районе столицы. На место вызова было направлено спасателей 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что в 9-этажном жилом доме на 7 этаже в квартире возник пожар", - сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в 12:34 возгорание было локализовано и в 12:42 ликвидировано.

На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники а также 15 человек личного состава.

"Во время тушения пожара, с верхних этажей пожарные эвакуировали 5 человек, из них 2 детей", - добавили в пресс-служба.

Напомним, в Киеве среди ночи горела многоэтажка, людей эвакуировали.

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