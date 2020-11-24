В Киеве горела многоэтажка, спасатели эвакуировали детей и взрослых
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Днепровском районе Киева во вторник произошел пожар в квартире в 9-этажном жилом доме. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 5 человек, из них - двое детей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"24 ноября в 12:11 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Ярослава Гашека, 8, в Днепровском районе столицы. На место вызова было направлено спасателей 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что в 9-этажном жилом доме на 7 этаже в квартире возник пожар", - сообщили в ГСЧС.
По данным спасателей, в 12:34 возгорание было локализовано и в 12:42 ликвидировано.
На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники а также 15 человек личного состава.
"Во время тушения пожара, с верхних этажей пожарные эвакуировали 5 человек, из них 2 детей", - добавили в пресс-служба.
Напомним, в Киеве среди ночи горела многоэтажка, людей эвакуировали.