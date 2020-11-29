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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22043 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80748 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101295 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117419 просмотра

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Из-за пожара в Днепропетровской области погибли двое маленьких детей

Из-за пожара в Днепропетровской области погибли двое маленьких детей

Киев  •  УНН

 • 11371 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Днепропетровской области из-за пожара погибло двое детей - 2019 и 2016 годов рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

"28 ноября в 22:44 в службу спасения "101" поступило сообщение, что с одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Перспективной города Марганец, идет дым", - говорится в сообщении.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже 5-этажного жилого дома.

"Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей. Спасатели на руках вынесли из горящего дома мальчика, 2019 года рождения, и девочку, в 2016 года рождения. Мать вышла самостоятельно. Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Но, к сожалению, они не выжили - дети умерли в больнице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар локализован в 23:15 и ликвидирован в 23:37.

"Огнем повреждено домашнее имущество в коридоре квартиры на площади 6 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Днепропетровской области при пожаре в доме пострадали двое детей.

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