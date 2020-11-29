Из-за пожара в Днепропетровской области погибли двое маленьких детей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Днепропетровской области из-за пожара погибло двое детей - 2019 и 2016 годов рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
"28 ноября в 22:44 в службу спасения "101" поступило сообщение, что с одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Перспективной города Марганец, идет дым", - говорится в сообщении.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже 5-этажного жилого дома.
"Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей. Спасатели на руках вынесли из горящего дома мальчика, 2019 года рождения, и девочку, в 2016 года рождения. Мать вышла самостоятельно. Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Но, к сожалению, они не выжили - дети умерли в больнице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар локализован в 23:15 и ликвидирован в 23:37.
"Огнем повреждено домашнее имущество в коридоре квартиры на площади 6 кв. м", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Днепропетровской области при пожаре в доме пострадали двое детей.