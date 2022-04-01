В Житомире задержали корректировщика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня артиллерии и минометов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Детали
Сотрудники Госпогранслужбы задержали местного жителя, который рыскал неподалеку от блокпостов и фотографировал все на телефон.
Впоследствии, защитники Украины у этого мужчины обнаружили артиллерийский прибор для ориентирования, наблюдения и разведки, который принадлежал задержанному.
Напомним
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