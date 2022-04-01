В Житомире задержали корректировщика

Детали

Сотрудники Госпогранслужбы задержали местного жителя, который рыскал неподалеку от блокпостов и фотографировал все на телефон.

Впоследствии, защитники Украины у этого мужчины обнаружили артиллерийский прибор для ориентирования, наблюдения и разведки, который принадлежал задержанному.

Напомним

Завербовали через Telegram школьник на Харьковщине стал корректировщиком огня оккупантов.

В Киеве задержали второго корректировщика огня обстрела телебашни.