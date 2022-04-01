У Житомирі затримали коригувальника

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Працівники Держприкордонслужби затримали місцевого жителя, який нишпорив неподалік блокпостів та фотографував усе на телефон.

Згодом, біля цього чоловіка захисники України виявили артилерійський прилад для орієнтування, спостереження і розвідки, який належав затриманому.

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