В Києві затримали другого коригувальника вогню обстрілу телевежі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Охорона Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" затримала вже другого коригувальника вогню обстрілу телебашні, яка знаходиться біля музею. Про це УНН пише з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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Після першого ракетного обстрілу 1 березня - тоді загинуло 5 людей, охорона затримала коригувальника і передала його СБУ.
А сьогодні, 4 березня, охоронці Меморіалу затримали біля інсталяції "Дзеркальне поле" ще одного коригувальника, з маяками для артилерії.
Ракетний удар, який російські війська здійснили по Київській телевежі і сусідній будівлі, зачепив колишній військовий цвинтар.
Місця ураження знаходяться дуже близько – на відстані 20–30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів та представників інших національностей.
"Оскільки розстріли у Бабиному Яру тривали з 1941 по 1943 роки, і там у різних місцях вбили від 70 до 100 тисяч людей, ми можемо розглядати всю площу урочища як територію Голокосту, яку не можна зачіпати", – зазначає директор Центру Просторових Технологій Максим Рохманійко.