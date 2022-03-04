В Киеве задержали второго корректировщика огня обстрела телебашни
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Охрана мемориала Холокоста "Бабий Яр" задержала уже второго корректировщика огня обстрела телебашни, которая находится возле музея. Об этом УНН пишет со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Детали
После первого ракетного обстрела 1 марта - тогда погибло 5 человек, охрана задержала корректировщика и передала его в СБУ.
А сегодня, 4 марта, охранники Мемориала задержали у инсталляции "Зеркальное поле" еще одного корректировщика, с маяками для артиллерии.
Ракетный удар, который русские войска совершили по Киевской телебашне и соседнему зданию, задел бывшее военное кладбище.
Места поражения находятся очень близко - на расстоянии 20-30 метров к местам, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, цыган и представителей других национальностей.
"Поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941 по 1943 годы, и там в разных местах убили от 70 до 100 тысяч людей, мы можем рассматривать всю площадь урочища как территорию Холокоста, которую нельзя трогать", - отмечает директор Центра Пространственных Технологий Максим Рохманийко.