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15 марта, 19:03 • 79263 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119846 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94267 просмотра

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15 марта, 11:23 • 92856 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81416 просмотра

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В Киеве задержали второго корректировщика огня обстрела телебашни

В Киеве задержали второго корректировщика огня обстрела телебашни

Киев • УНН

 • 215061 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Охрана мемориала Холокоста "Бабий Яр" задержала уже второго корректировщика огня обстрела телебашни, которая находится возле музея. Об этом УНН пишет со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

После первого ракетного обстрела 1 марта - тогда погибло 5 человек, охрана задержала корректировщика и передала его в СБУ.

А сегодня, 4 марта, охранники Мемориала задержали у инсталляции "Зеркальное поле" еще одного корректировщика, с маяками для артиллерии.

Ракетный удар, который русские войска совершили по Киевской телебашне и соседнему зданию, задел бывшее военное кладбище.

Места поражения находятся очень близко - на расстоянии 20-30 метров к местам, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, цыган и представителей других национальностей.

"Поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941 по 1943 годы, и там в разных местах убили от 70 до 100 тысяч людей, мы можем рассматривать всю площадь урочища как территорию Холокоста, которую нельзя трогать", - отмечает директор Центра Пространственных Технологий Максим Рохманийко.

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