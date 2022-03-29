Завербували через Telegram: школяр на Харківщині став коригувальником вогню окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Російські окупанти обманом почали втягувати у війну українських дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.
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Оперативники Управління СБУ в Харківській області викрили малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка залучила в якості коригувальника вогню.
Окупанти встановили з малим контакт за допомогою мобільного месенджера "Телеграм". Російські військові обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції Збройних Сил України на території міста Харкова.
Цинічно використавши дитину окупанти звісно ж не виконали своєї обіцянки.
СБУ закликає батьків здійснювати контроль за поведінкою своїх дітей в Інтернеті, а усіх громадян України – не довіряти ворожій пропаганді.
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Як інформував УНН, російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій України до рф 2389 дітей.