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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Завербовали через Telegram: школьник на Харьковщине стал корректировщиком огня оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Российские оккупанты обманом начали втягивать в войну украинских детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Завербовали через Telegram: школьник на Харьковщине стал корректировщиком огня оккупантов

Детали

Оперативники Управления СБУ в Харьковской области разоблачили малолетнего парня, которого российская военная разведка привлекла в качестве корректировщика огня.

Оккупанты установили со школьником контакт с помощью мобильного мессенджера "Телеграмм". Российские военные обещали заплатить деньги за информацию о позициях Вооруженных Сил Украины на территории города Харькова.

Цинично использовав ребенка оккупанты конечно же не выполнили своего обещания.

СБУ призывает родителей осуществлять контроль за поведением своих детей в Интернете, а всех граждан Украины - не доверять вражеской пропаганде.

Добавим

Как информировал УНН, российские оккупанты вывезли с временно оккупированных территорий Украины в рф 2389 детей.

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