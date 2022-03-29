Завербовали через Telegram: школьник на Харьковщине стал корректировщиком огня оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Российские оккупанты обманом начали втягивать в войну украинских детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Оперативники Управления СБУ в Харьковской области разоблачили малолетнего парня, которого российская военная разведка привлекла в качестве корректировщика огня.
Оккупанты установили со школьником контакт с помощью мобильного мессенджера "Телеграмм". Российские военные обещали заплатить деньги за информацию о позициях Вооруженных Сил Украины на территории города Харькова.
Цинично использовав ребенка оккупанты конечно же не выполнили своего обещания.
СБУ призывает родителей осуществлять контроль за поведением своих детей в Интернете, а всех граждан Украины - не доверять вражеской пропаганде.
Добавим
Как информировал УНН, российские оккупанты вывезли с временно оккупированных территорий Украины в рф 2389 детей.