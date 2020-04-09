В Житомире осудили военного, который повторно самовольно оставил службу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Житомире за повторную неявку на службу контрактник приговорен к 3,5 годам заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
“За публичного обвинения военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины осужден военнослужащего одной из воинских частей, которая дислоцирована на Житомирщине”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что указанный солдат-контрактник, осознавая общественно-опасный характер своих действий и в целях временного уклонения от несения обязанностей военной службы в условиях особого периода самовольно оставил воинскую часть и более 4 месяцев отсутствовал на службе.
Отметим, что до этого указанный военнослужащий ВСУ уже был осужден в 2018 году до 6 месяцев содержания в дисциплинарном батальоне за самовольное оставление воинской части.
Так, 6 апреля Богунским районным судом города Житомира за совершенное им повторное преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 407 УК Украины, солдат-контрактник приговорен к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы полковника ВСУ Ивана Безъязыкова за государственную измену.