Полковника ЗСУ Без’язикова засуджено до 13 років за державну зраду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі полковника ЗСУ Івана Без’язикова за державну зраду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
“За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд м. Києва визнав винним у державній зраді та створенні терористичної групи (ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3 КК України) полковника ЗСУ та призначив покарання — 13 років позбавлення волі із позбавленням військового звання”, — йдеться в повідомленні.
Як нагадує Офіс Генпрокурора, встановлено, що військовослужбовець, перебуваючи у полоні з 25 серпня 2014 року на непідконтрольній українській владі території у Донецьку, вступив до складу розвідувального управління незаконного збройного формування РФ та займав посаду так званого “заступника начальника 1-го відділу з аналітичної роботи”. Цей підрозділ “ДНР” був створений та контролювався службовими особами ЗС РФ, ФСБ РФ та представниками влади країни-окупанта на непідконтрольній території Донецької області.
“В суді доведено, що він збирав розвідувальну інформацію про пересування сил та засобів українських військових підрозділів, задіяних у проведенні антитерористичної операції на сході України, допитах інших полонених українських військовослужбовців та виконував ще ряд злочинних функцій. Він діяв умисно і усвідомлював, що така діяльність завдасть шкоди державній безпеці України”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у 2016 році полковнику ЗСУ Івану Без’язикову повідомили про підозру у вчиненні державної зради.