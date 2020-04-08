Полковник ВСУ Безъязыков приговорен к 13 годам за государственную измену
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы полковника ВСУ Ивана Безъязыков за государственную измену. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
“За публичного обвинения прокуроров Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд г. Киева признал виновным в государственной измене и создании террористической группы (ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3 УК Украины) полковника ВСУ и назначил наказание — 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания”, — говорится в сообщении.
Как напоминает Офис генпрокурора, установлено, что военнослужащий, находясь в плену с 25 августа 2014 года на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого “заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе”. Это подразделение “ДНР” было создано и контролировалось должностными лицами ВС РФ, ФСБ РФ и представителями власти страны-оккупанта на неподконтрольной территории Донецкой области.
“В суде доказано, что он собирал разведывательную информацию о передвижениях сил и средств украинских военных подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, допросах других пленных украинских военнослужащих и исполнял еще ряд преступных функций. Он действовал умышленно и осознавал, что такая деятельность нанесет ущерб государственной безопасности Украины”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в 2016 году полковник ВСУ Ивану Безъязыкову сообщили о подозрении в совершении государственной измены.