І.Без'язикову повідомили про підозру у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Слідчі СБУ за погодженням з Генпрокуратурою повідомили полковнику ЗСУ Івану Без’язикову про підозру у вчиненні державної зради. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, що оперативники спецслужби всередині грудня затримали колишнього начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів.
“Служба має беззаперечні докази (показання свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад”, — наголосив заступник начальника Головного слідчого управління СБ України Віталій Маяков.
Нагадаємо, як повдіомляв УНН, полковнику ЗСУ І.Без’язикову оголошено підозру в участі у терористичній організації.