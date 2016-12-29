И.Безъязыкову сообщили о подозрении в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Следователи СБУ по согласованию с Генпрокуратурой сообщили полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Так, что оперативники спецслужбы середине декабря задержали бывшего начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов.
"Служба имеет неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольных российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", - отметил заместитель начальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков .
Напомним, как сообщал УНН, полковнику ВСУ И.Безъязыкову объявили подозрение в участии в террористической организации.