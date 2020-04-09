У Житомирі засудили військового, який повторно самовільно залишив службу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Житомирі за повторну неявку на службу контрактника засуджено до 3,5 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
“За публічного обвинувачення військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України засуджено військовослужбовця однієї з військових частин, яка дислокована на Житомирщині”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що вказаний солдат-контрактник, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та з метою тимчасового ухилення від несення обов’язків військової служби в умовах особливого періоду самовільно залишив військову частину та понад 4 місяці був відсутній на службі.
Зазначимо, що до цього вказаний військовослужбовець ЗСУ вже був засуджений у 2018 році до 6 місяців тримання в дисциплінарному батальйоні за самовільне залишення військової частини.
Так, 6 квітня Богунським районним судом міста Житомира за вчинений ним повторний злочин, передбачений ч. 4 ст. 407 КК України, солдата-контрактника засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі полковника ЗСУ Івана Без’язикова за державну зраду.