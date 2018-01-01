В Житомире состоялось факельное шествие в честь 109-летия со дня рождения Бандеры

К акции присоединились более 200 человек, среди которых представители “Правого сектора”, “Национального корпуса” и ВО “Свобода”. Все они собрались возле памятника Тарасу Шевченко. Исполнив гимн Украины, участники акции развернули большой красно-черный флаг, после чего двинулись улицами города — во время шествия шествия участники и зажгли факелы.

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Напомним, в Киеве закончился народный марш по случаю 109-летия со дня рождения Степана Бандеры. Сбор участников мероприятия состоялся в Парке имени Т.Г. Шевченко, откуда колонна отправилась к Майдану Независимости. По данным ведомства национальной полиции, в колонне находилось около 1000 человек, часть из них — с зажженными факелами. По маршруту движения марша дежурили экипажи патрульной полиции для обеспечения безопасности на дороге, также были привлечены кинологи.