У Житомирі відбулась смолоскипна хода в честь 109-річниці з дня народження Бандери
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 1 січня. УНН. Смолоскипна хода на честь Дня народження Степана Бандери відбулась у Житомирі, повідомляє кореспондент УНН.
До акції долучилися більше 200 людей, серед яких представники “Правого сектору”, “Національного корпусу” та ВО “Свобода”. Усі вони зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Виконавши гімн України, учасники акції розгорнули великий червоно-чорний стяг, після чого рушили вулицями міста — під час ходи учасники і запалили смолоскипи.
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Нагадаємо, у Києві закінчився народний марш із нагоди 109-річниці з дня народження Степана Бандери. Збір учасників заходу відбувся у Парку імені Т.Г. Шевченка, звідки колона вирушила до Майдану Незалежності. За даними відомства національної поліції , в колоні перебувало близько 1000 осіб, частина з них — з запаленими смолоскипами. По маршруту руху маршу чергували екіпажі патрульної поліції для забезпечення безпеки на дорозі, також були залучені кінологи.