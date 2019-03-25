В Житомире при пожаре в квартире погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Во время пожара в квартире в Житомире двое человек погибли и еще двое получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Житомирской области.
"25 марта в 01:17 в Службу спасения "101" г. Житомир поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на 4 квартиры по ул. Ивана Мазепы", - говорится в сообщении.
Уже на месте выяснилось, что возгорание произошло в однокомнатной квартире - из ее окон шел сильный дым. Двери в дом были закрыты, поэтому спасатели попали внутрь через окно в коридоре.
Там же на полу нашли женщину, которая просила о помощи. Ее вынесли через окно на свежий воздух.
Возле входной двери обнаружили мужчину, который спал. Бойцы ГСЧС разбудили его, подняли и через выбитые двери вывели на свежий воздух. Оба спасенных были переданы врачам скорой помощи.
"Другое отделение спасателей установили, что очаг возгорания находился в жилой комнате - горел диван. На нем и рядом на полу они обнаружили тела двух погибших мужчин - владельца помещения, 1977р.н., и неизвестного", - отметили в ГСЧС.
Пожар в 2:12 ликвидировали.
Огнем было уничтожено имущество в комнате на площади 12 кв.м.
Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, в Днепре горела многоэтажка 16 жителей удалось спасти.