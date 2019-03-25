У Житомирі при пожежі у квартирі загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Під час пожежі у квартирі у Житомирі двоє осіб загинули та ще двоє отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Житомирській області.
"25 березня о 01:17 до Служби порятунку "101" м. Житомир надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку на 4 квартири по вул. Івана Мазепи", - йдеться в повідомленні.
Уже на місці з’ясувалося, що займання сталося в однокімнатній квартирі – з її вікон йшов сильний дим. Двері в оселю були зачинені, тому рятувальники потрапили всередину через вікно у коридорі.
Там же на підлозі знайшли жінку, яка просила про допомогу. Її винесли через вікно на свіже повітря.
Біля вхідних дверей виявили чоловіка, який спав. Бійці ДСНС розбудили його, підняли і через вибиті двері вивели на свіже повітря. Обох врятованих було передано лікарям швидкої допомоги.
"Інше відділення рятувальників встановили, що осередок займання знаходився у житловій кімнаті – горів диван. На ньому та поруч на підлозі вони виявили тіла двох загиблих чоловіків – власника помешкання, 1977р.н., та невідомої особи", - зазначили у ДСНС.
Пожежу о 02:12 ліквідували.
Вогнем було знищено майно в кімнаті на площі 12 кв.м.
Попередня причина займання – необережність під час куріння. Усі обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Дніпрі горіла багатоповерхівка, 16 мешканців вдалося врятувати.