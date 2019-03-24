Багатоповерхівка горіла у Дніпрі, є постраждала
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Дніпрі у багатоповерхівці сталася пожежа, у результаті якої постраждала жінка, 16 мешканців вдалося врятувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Так, сьогодні вночі, о 03:35, до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одному з під’їздів багатоповерхівки.
"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла у другому під’їзді між 3 та 4 поверхами 10-поверхового житлового будинку", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники вивели на свіже повітря мешканців квартир, розташованих на верхніх поверхах будинку. Вдалося врятувати 16 осіб.
"Всіх врятованих одразу було оглянуто працівниками швидкої медичної допомоги. До Дніпровської міської клінічної лікарні №6 госпіталізовано жінку, 1942 року народження, з попереднім діагнозом: отруєння продуктами горіння", - уточнили у ДСНС.
Пожежу ліквідували ближче до ранку - о 05:27.
"Вогнем пошкоджено старі речі та сміття у побутовому приміщенні, розташованому на сходовій клітині у під’їзді будинку, на площі 8м кв", - зазначили рятувальники.
Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Нагадаємо, у Нікополі Дніпропетровської області горіла закусочна.