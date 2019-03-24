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Багатоповерхівка горіла у Дніпрі, є постраждала

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Дніпрі у багатоповерхівці сталася пожежа, у результаті якої постраждала жінка, 16 мешканців вдалося врятувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Багатоповерхівка горіла у Дніпрі, є постраждала

Так, сьогодні вночі, о 03:35, до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одному з під’їздів багатоповерхівки.

"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла у другому під’їзді між 3 та 4 поверхами 10-поверхового житлового будинку", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники вивели на свіже повітря мешканців квартир, розташованих на верхніх поверхах будинку. Вдалося врятувати 16 осіб.

"Всіх врятованих одразу було оглянуто працівниками швидкої медичної допомоги. До Дніпровської міської клінічної лікарні №6 госпіталізовано жінку, 1942 року народження, з попереднім діагнозом: отруєння продуктами горіння", - уточнили у ДСНС.

Пожежу ліквідували ближче до ранку - о 05:27.

"Вогнем пошкоджено старі речі та сміття у побутовому приміщенні, розташованому на сходовій клітині у під’їзді будинку, на площі 8м кв", - зазначили рятувальники.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, у Нікополі Дніпропетровської області горіла закусочна.

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