Многоэтажка горела в Днепре, есть пострадавшая
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Днепре в многоэтажке произошел пожар, в результате которого пострадала женщина, 16 жителей удалось спасти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, сегодня ночью, в 03:35, к спасателям поступило сообщение о задымлении в одном из подъездов многоэтажки.
"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник во втором подъезде между 3 и 4 этажами 10-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.
Спасатели вывели на свежий воздух жителей квартир, расположенных на верхних этажах здания. Удалось спасти 16 человек.
"Всех спасенных сразу было осмотрено работниками скорой медицинской помощи. В Днепровскую городскую клиническую больницу №6 госпитализирована женщина, 1942 года рождения, с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения", - уточнили в ГСЧС.
Пожар ликвидировали ближе к утру - в 5:27.
"Огнем повреждено старые вещи и мусор в бытовом помещении, расположенном на лестничной клетке в подъезде дома на площади 8 м кВ", - отметили спасатели.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Напомним, в Никополе Днепропетровской области горела закусочная.