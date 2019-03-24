Многоэтажка горела в Днепре, есть пострадавшая

Так, сегодня ночью, в 03:35, к спасателям поступило сообщение о задымлении в одном из подъездов многоэтажки.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник во втором подъезде между 3 и 4 этажами 10-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Спасатели вывели на свежий воздух жителей квартир, расположенных на верхних этажах здания. Удалось спасти 16 человек.

"Всех спасенных сразу было осмотрено работниками скорой медицинской помощи. В Днепровскую городскую клиническую больницу №6 госпитализирована женщина, 1942 года рождения, с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения", - уточнили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали ближе к утру - в 5:27.

"Огнем повреждено старые вещи и мусор в бытовом помещении, расположенном на лестничной клетке в подъезде дома на площади 8 м кВ", - отметили спасатели.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области горела закусочная.