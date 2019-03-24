У Дніпропетровській області вщент згоріла закусочна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Нікополі Дніпропетровської області сталося займання у закусочній. На момент виникнення пожежі заклад не працював. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Так, повідомлення про загоряння надійшло до рятувальників 23 березня о 23:17.
"По прибуттю до місця події, рятувальниками встановлено, що займання виникло всередині одноповерхової окремо розташованої будівлі закусочної. На момент виникнення пожежі заклад не працював. Вогнем знищено металопластикові конструкції будівлі, меблі та обладнання всередині на загальній площі 100 м кв", - йдеться в повідомленні.
О 23:40 вогонь вдалося локалізувати, а 01:30 - повністю ліквідувати. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
"До гасіння займання залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", - зазначили рятувальники.
Нагадаємо, поблизу м. Новий Розділ на несанкціонованому сміттєзвалищі виникло загорання сміття на площі близько 600 м кв.