В Днепропетровской области до тла сгорела закусочная

Так, сообщение о возгорании поступило к спасателям 23 марта в 23:17.

"По прибытию к месту происшествия, спасателями установлено, что возгорание возникло внутри одноэтажного отдельно стоящего здания закусочной. На момент возникновения пожара заведение не работало. Огнем уничтожено металлопластиковые конструкции здания, мебель и оборудование внутри на общей площади 100 кв", - говорится в сообщении.

В 23:40 огонь удалось локализовать, а 1:30 - полностью ликвидировать. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

"К тушению возгорания привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - отметили спасатели.

Напомним, вблизи г. Новый Раздел на несанкционированной свалке возникло возгорание мусора на площади около 600 кв.