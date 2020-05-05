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В Житомире из-за вспышки коронавируса закрыли общежитие

Киев • УНН

 • 14543 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 5 мая. УНН. В семейном общежитии в Житомире медики подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией у жителей. Об этом сообщила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает УНН.

В Житомире из-за вспышки коронавируса закрыли общежитие

"В общежитии на проспекте Мира, 12 выявлено 3 случая заболевания COVID-19. Сейчас проверяются контакты заболевших. Все люди изолированы и предупреждены о том, что они могут быть опасными", - рассказала заместитель губернатора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области общежитие закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 5 мая зафиксировано 12697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 летальных.

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