У Житомирі через спалах коронавірусу закрили гуртожиток
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 5 травня. УНН. В сімейному гуртожитку у Житомирі медики підтвердили три випадки зараження коронавірусною інфекцією у мешканців. Про це повідомила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає УНН.
“У гуртожитку на проспекті Миру, 12 виявлено 3 випадки захворювання на COVID-19. Зараз перевіряються контакти тих, хто захворів. Всі люди ізольовані і попереджені про те, що вони потенційно можуть бути небезпечними”, — розповіла заступниця губернатора.
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Нагадаємо, в Україні на 9 годину 5 травня зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 летальні.