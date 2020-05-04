На Київщині гуртожиток закрили на карантин через спалах коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Київщині гуртожиток у місті Українка закрили на карантин через виявлення 10 випадків захворювання на COVID-19. В деяких гуртожитках ситуація стабільна, у деяких кількість захворілих постійно збільшується. Про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
"Під пристальним контролем перебувають пансіонати, гуртожитки, дитячі будинки, пансіонати для літніх людей. Ми зробили ПЛР-тести мешканцям багатьох з них: у гуртожитках села Велика Олександрівка, села Петропавлівка, села Чубинське- хворих не встановлено. Стабільна ситуація у гуртожитках міста Вишневого, села Петропавлівська Борщагівка та смт. Гостомель, нових випадків захворювання не виявлено", - зазначив він.
Окрім того, за його словами, в інших пансіонатах та гуртожитках області продовжується виявлення нових випадків зараження на COVID-19.
"Пансіонат для людей похилого віку "Любов" у Броварському районі - ПЛР-тести підтвердили коронавірус у 6 осіб, в тому числі у 1 співробітника, який на ізоляції у пансіонаті та 5 підопічних, 1 людина померла, двоє на стаціонарному лікуванні, ще двоє під наглядом медичних працівників пансіонату. Дитячий будинок "Надія" у Броварському районі… 1 травня виявлено коронавірус у помічника вихователя, в закладі 32 дитини, всього 48 осіб, всім зроблено ПЛР-тести. 2 травня отримано 6 позитивних результатів, 5 дорослих, 1 дитина…Отримані результати ПЛР-тестування мешканців гуртожитку державного навчального закладу у місті Українка…лабораторія підтвердила 10 випадків зараження серед мешканців гуртожитку. Заклад закрили на карантин, встановлено санітарно-карантинний пост…", - додав Володін.
Нагадаємо, станом на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 418 - за минулу добу.