В Киевской области общежитие закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 29209 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 104349 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 118852 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 189667 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 191543 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 400303 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228285 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 508314 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349968 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 231079 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.2м/с
78%
Популярные новости

6 апреля по всей Украине объявлен День траура по жертвам удара по Кривому Рогу

5 апреля, 18:48 • 12946 просмотра

"Руки прочь!": в США проходят масштабные акции протеста против политики Трампа

5 апреля, 19:07 • 12593 просмотра

Более 150 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

5 апреля, 19:24 • 6464 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 14507 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло, в сети появились первые кадры последствий удара

03:51 • 24100 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 150739 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 138776 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 226654 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 400291 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 508304 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 29184 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 43688 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 42805 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 49994 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 80167 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Киевской области общежитие закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Киев • УНН

 • 16737 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киевской области общежитие в городе Украинка закрыли на карантин из-за обнаружения 10 случаев заболевания COVID-19. В некоторых общежитиях ситуация стабильная, в некоторых количество заболевших постоянно увеличивается. Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

В Киевской области общежитие закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

"Под пристальным контролем находятся пансионаты, общежития, детские дома, пансионаты для пожилых людей. Мы сделали ПЦР-тесты жителям многих из них: в общежитиях села Большая Александровка, села Петропавловка, села Чубинськое - больных не установлено. Стабильная ситуация в общежитиях города Вишневого, села Петропавловская Борщаговка и пгт. Гостомель, новых случаев заболевания не обнаружено", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в других пансионатах и общежитиях области продолжается обнаружение новых случаев заражения COVID-19.

"Пансионат для престарелых "Любовь" в Броварском районе - ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у 6 человек, в том числе у 1 сотрудника на изоляции в пансионате и 5 подопечных, 1 человек умер, двое на стационарном лечении, еще двое под наблюдением медицинских работников пансионата. Детский дом "Надежда" в Броварском районе... Подробно 1 мая обнаруужен коронавирус у помощника воспитателя, в заведении 32 ребенка, всего 48 человек, всем сделано ПЦР-тесты. 2 мая получено 6 положительных результатов, 5 взрослых, 1 ребенок... полученные результаты ПЦР-тестирования жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка... лаборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития. Заведение закрыли на карантин, установлены санитарно-карантинный пост...", - добавил Володин.

Напомним, по состоянию на 9 часов 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 - за прошедшие сутки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,334.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99