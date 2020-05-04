В Киевской области общежитие закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киевской области общежитие в городе Украинка закрыли на карантин из-за обнаружения 10 случаев заболевания COVID-19. В некоторых общежитиях ситуация стабильная, в некоторых количество заболевших постоянно увеличивается. Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Под пристальным контролем находятся пансионаты, общежития, детские дома, пансионаты для пожилых людей. Мы сделали ПЦР-тесты жителям многих из них: в общежитиях села Большая Александровка, села Петропавловка, села Чубинськое - больных не установлено. Стабильная ситуация в общежитиях города Вишневого, села Петропавловская Борщаговка и пгт. Гостомель, новых случаев заболевания не обнаружено", - отметил он.
Кроме того, по его словам, в других пансионатах и общежитиях области продолжается обнаружение новых случаев заражения COVID-19.
"Пансионат для престарелых "Любовь" в Броварском районе - ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у 6 человек, в том числе у 1 сотрудника на изоляции в пансионате и 5 подопечных, 1 человек умер, двое на стационарном лечении, еще двое под наблюдением медицинских работников пансионата. Детский дом "Надежда" в Броварском районе... Подробно 1 мая обнаруужен коронавирус у помощника воспитателя, в заведении 32 ребенка, всего 48 человек, всем сделано ПЦР-тесты. 2 мая получено 6 положительных результатов, 5 взрослых, 1 ребенок... полученные результаты ПЦР-тестирования жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка... лаборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития. Заведение закрыли на карантин, установлены санитарно-карантинный пост...", - добавил Володин.
Напомним, по состоянию на 9 часов 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 - за прошедшие сутки.