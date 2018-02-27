В жилой дом в Луганской области попал артснаряд боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В поселке Подлесное Луганской области в жилой дом попал артиллерийский снаряд боевиков, пострадавших нет. Об этом со ссылкой на пресс-центр штаба АТО сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате артиллерийского обстрела боевиков российско-оккупационных войск поселка Подлесное, что в Попаснянском районе Луганской области, снаряд калибра 152 мм попал в жилой дом. В доме частично разрушен фундамент и перекрытия крыши и выбиты окна. К счастью, никто из местных мирных жителей не пострадал. Огонь велся ориентировано по направлению временно оккупированного врагами Первомайска", - сообщил Д.Гуцуляк.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.