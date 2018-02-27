В жилой дом в Луганской области попал артснаряд боевиков

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63461 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77707 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80391 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107443 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100403 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104559 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111539 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117086 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122797 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134317 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В жилой дом в Луганской области попал артснаряд боевиков

В жилой дом в Луганской области попал артснаряд боевиков

Киев  •  УНН

 • 6904 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В поселке Подлесное Луганской области в жилой дом попал артиллерийский снаряд боевиков, пострадавших нет. Об этом со ссылкой на пресс-центр штаба АТО сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"В результате артиллерийского обстрела боевиков российско-оккупационных войск поселка Подлесное, что в Попаснянском районе Луганской области, снаряд калибра 152 мм попал в жилой дом. В доме частично разрушен фундамент и перекрытия крыши и выбиты окна. К счастью, никто из местных мирных жителей не пострадал. Огонь велся ориентировано по направлению временно оккупированного врагами Первомайска", - сообщил Д.Гуцуляк.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

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