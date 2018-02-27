У житловий будинок на Луганщині влучив артснаряд бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У селищі Підлісне Луганської області у житловий будинок влучив артилерійський снаряд бойовиків, постраждалих немає. Про це з посиланням на прес-центр штабу АТО повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Внаслідок артилерійського обстрілу бойовикам російсько-окупаційних військ селища Підлісне, що у Попаснянському районі Луганської області снаряд калібру 152 мм влучив у житловий будинок. У будинку частково зруйнований фундамент та перекриття даху та вибиті вікна. На щастя, ніхто з місцевих мирних мешканців не постраждав. Вогонь вівся орієнтовано з напрямку тимчасово окупованого ворогами Первомайська”, — повідомив Д.Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення, один з них у тяжкому стані.