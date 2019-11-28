У жителя Киевской области обнаружили пакет гексогена
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. У жителя пгт. Володарка Киевской области во время обысков нашли пакет взрывчатки, которая принадлежит к веществам с повышенной мощностью (предварительно - гексоген). Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
Так, в сентябре этого года неизвестный из подсобного помещения одного из жителей пгт. Володарка похитил электроинструменты. Оперативники Володарского отделения полиции установили, что к совершению преступления причастен 29-летний местный житель.
"Во время проведения санкционированного обыска работники полиции по месту жительства злоумышленника обнаружили вещество светло-коричневого цвета. Вещественное доказательство, похожее на взрывчатку, было помещено в специальный пакет и направлено на проведение исследования", - говорится в сообщении полиции.
По заключению соответствующей экспертизы, изъятое вещество является гексогеном - взрывчатка, принадлежащая к группе взрывчатых веществ повышенной мощности, которая имеет высокую удельную энергию и скорость детонации.
Сейчас полицейские выясняют пути происхождения этой взрывчатки и цели ее хранения.
По факту незаконного хранения взрывчатого вещества полиция Володарского района открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, правоохранители Киевской области задержали мужчину-сбытчика огнестрельного оружия.