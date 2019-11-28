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У Києві затримали ветерана війни на Донбасі за продаж зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Правоохоронці Київщини викрили та затримали збувача вогнепальної зброї. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

"Працівники Слідчого управлінням поліції Київщини за процесуального керівництва прокуратури області та за оперативним супроводженням співробітників Служби безпеки України викрили канал збуту зброї та боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник з метою конспірації пересилав "замовлений товар" частинами, користуючись послугами поштового оператора.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 51-річний киянин, який брав участь у бойових діях на сході України.

Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї у 2015 році. Тоді суд виніс йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.

Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі столичного жителя працівники поліції виявили та вилучили 2 предмети, схожі на автомати Калашникова, 4 пістолети, мисливську рушницю, 10 гранат різних модифікацій, запали до гранат, близько 1,5 тисячі набоїв різного калібру.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. 

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває. Вирішується питання про повідомлення чоловіку підозри. Також готуються клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та постанови про призначення судових експертиз по вилучених речах. 

Нагадаємо, під Дніпром грибник знайшов арсенал зброї у лісопосадці.

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