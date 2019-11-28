В Киеве задержали ветерана войны на Донбассе за продажу оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правоохранители Киевской области разоблачили и задержали сбытчика огнестрельного оружия. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Сотрудники Следственного управлением полиции Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры области и под оперативным сопровождением сотрудников Службы безопасности Украины разоблачили канал сбыта оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Злоумышленник в целях конспирации пересылал "заказанный товар" частями, пользуясь услугами почтового оператора.
Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 51-летний киевлянин, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины.
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия в 2015 году. Тогда суд вынес ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.
Во время проведения санкционированного обыска в квартире столичного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 предмета, похожие на автоматы Калашникова, 4 пистолета, охотничье ружье, 10 гранат различных модификаций, запалы к гранатам, около 1,5 тысячи патронов различного калибра.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается. Решается вопрос о сообщении мужчине подозрения. Также готовятся ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и постановления о назначении судебных экспертиз по изъятым вещам.
Напомним, под Днепром грибник нашел арсенал оружия в лесопосадке.